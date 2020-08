So heiß wie heute wird’s heuer vermutlich nicht mehr. „Es wird hochsommerlich. Das Thermometer kann bis auf 33 Grad steigen“, rät ZAMG-Meteorologe Josef Haslohfer den sonnigen Freitag an einem See oder im Freibad zu verbringen. Und auch die Seetemperaturen laden zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Der Irrsee hat 26 Grad, der Mondsee 23 Grad. Eine richtige Abkühlung sind der Traunsee mit 21 Grad und der Attersee mit 22 Grad.