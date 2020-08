Zwei Oberösterreicher starben am Mittwoch auf tragische Art und Weise - wir berichteten. In Mining war ein Familienvater (57) ertrunken, nachdem er mit seinem Radlader in einen Baggersee gestürzt war. Patrick Aigner (13) wurde zum Augenzeugen. In Weyer wurde ein 19-Jähriger von der Ladung eines Krans erschlagen.