Passagieraufkommen steigt nur langsam

Die Fluglinien bereiten sich vor, mustern Flugzeuge früher aus. „Von 370 eingesetzten Airbus A380 werden bis zu 100 nicht mehr in Betrieb genommen“, sagt Robert Machtlinger, CEO des heimischen Flugzeugzulieferers FACC. Ein Problem: „Der Verkehr springt zwar wieder an, aber es fliegen relativ wenig Leute. Das heißt, die Fluglinien verdienen kein Geld“, so Machtlinger. Solange das Virus den Alltag begleitet, rechnen Branchenkenner daher mit höheren Preisen. Denn kostendeckend sind Flieger, wenn sie zu drei Viertel gefüllt sind – zurzeit sind sie halb voll.