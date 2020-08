30 Organisationen aus 20 Ländern hatten sich im Brief an das UNESCO-Welterbe-Zentrum gegen eine willkürliche Verbauung des Neusiedler Sees ausgesprochen. Einen vorläufigen Stopp des Mega-Projekts in Fertőrákos forderten die Grünen. Da viele Details noch unklar sind, wendet sich nun die UNESCO an Ungarn wegen einer Stellungnahme zum umstrittenen Hafenausbau.