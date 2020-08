Wie es dazu kam? Ganz einfach und - für einen Arsenal-Fan womöglich auch logisch: Anfang März twitterte Robinson in die weite Welt und auch speziell an Mesut Özil, dass seine Frau schwanger sei - und eine Wette mit ihm laufen habe. „Im Juli erwartet meine Frau unser Kind. Sie hat zu mir gesagt, wenn ich dich dazu bringe, hier zu antworten, dann darf ich unser Kind Özil nennen. Also lass mich nicht hängen!“