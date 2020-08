Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn bei Thalgau (Flachgau) ist am Donnerstagvormittag ein Motorradfahrer aus Steyr ums Leben gekommen. Der 78-Jährige gehörte einer Gruppe von sechs Bikern an, die Richtung Salzburg in den Rückstau nach einem anderen Unfall gerieten. Dabei prallte er gegen das Heck einer 68-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land.