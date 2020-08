Kurz nach 14 Uhr, als die Sonne heiß vom Himmel schien, passierte in der Robert-Kunz-Straße in Vöcklabruck das Malheur: Als die Mutter ihren Sohn in den Kindersitz setzte, fiel ihr unbemerkt der Autoschlüssel heraus und blieb im Wageninneren. Als die Mama die Tür zumachte, sperrte sich der Wagen selbstständig ab und der Knirps war gefangen. Sofort rief die Mutter die Polizei, die dann die Feuerwehr nachalarmierte.