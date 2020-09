Berühren Sie das Touchpad dieses Geräts, projiziert es ein Licht an die Zimmerdecke. Folgen Sie dann einfach dem Rhythmus des Lichts und passen Sie Ihre Atmung an. Atmen Sie ein, wenn es sich ausdehnt und aus, wenn es sich wieder zusammenzieht. Die Ausatmungsphase dauert nun länger und hilft dabei, endlich müde zu werden. Das Produkt wurde von Insomnikern erfunden und hat sich bereits in vielen Fällen bewährt.