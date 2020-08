20 Akteure in Prügelei verwickelt

Der geschasste Gast zog vorerst ab, um knapp eine Stunde später abermals im Schweizerhaus aufzutauchen. Diesmal hatte er allerdings Verstärkung mitgebracht. Angesichts der drohenden Gefahr bezogen die bekanntlich kräftigen Kellner des Schweizerhauses Stellung - im Eingangsbereich des Biergartens braute sich also etwas zusammen, das sich kurze Zeit später in einer Schlägerei entlud. Bis zu 20 Männer sollen laut Zeugen in die Tumulte verwickelt gewesen sein - Rissquetschwunden, Prellungen und natürlich Anzeigen waren die Folge.