Der Online-Wohnungsvermittler Airbnb verschärft aufgrund der Corona-Pandemie weltweit die Vorschriften für Mieter: Partys seien in den vermittelten Unterkünften künftig nicht gestattet, und in einer Unterkunft - auch einer großen - dürften sich höchstens 16 Menschen aufhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dies gelte „bis auf Weiteres“.