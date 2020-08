Tradition, Kaiser, Sisi, Sommerfrische: Themen, die fest in Bad Ischl verankert sind. Daher wird in Zukunft auch der Ausstellungsfokus der Kultur GmbH in der Außenstelle Marmorschlössl dahingehend geändert. Schon 2021 wird es dort, wie bereits berichtet, eine Schau zum Thema Dirndl geben, für die momentan die Bestände in der Volkskultursammlung in Linz gesichtet werden.