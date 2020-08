Die traditionelle Alpin-Weltcuptournee in Nordamerika fällt heuer wegen der Corona-Pandemie aus. Der Internationale Ski-Verband (FIS) gab am Donnerstag bekannt, dass die ab Ende November geplanten Rennen in Killington (USA), Lake Louise (CAN) und Vail/Beaver Creek (USA) nicht stattfinden können. Sie sollen stattdessen an bereits im Weltcup-Kalender fixierten Orten in Europa ausgetragen werden.