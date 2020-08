Dramatisch gesunken ist der Bestand der Bachforellen an der Messstelle bei der Großache in Kössen. Innerhalb der letzten elf Jahre wurde ein Rückgang von 87 Prozent verzeichnet. Für das Land ein Alarmsignal. In einer Pilotstudie werden jetzt die Ursachen erforscht. Die Ergebnisse sollen Anfang 2021 vorliegen.