Wie die Polizei mitteilte, dealten die Verdächtigen in Summe nachweislich mit fast acht Kilo Heroin, fünf Kilo Cannabiskraut sowie 500 Gramm Kokain. Im Fokus der Ermittler stand dabei ein 25-jähriger Bosnier. Der im Pongau lebende Mann war mit Abstand für den größten Teil der verkauften Drogen verantwortlich. Er soll bereits seit 2015 aktiv gewesen sein und vor allem in seinem Heimatbezirk und in der Landeshauptstadt gedealt haben. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung fing das Landeskriminalamt im Sommer 2019 an, sich genauer mit dem Mann zu beschäftigen.