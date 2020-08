Rund 40 Soldatinnen und Sodaten sind aktuell an der steirisch-slowenischen Grenze im Gesundheitseinsatz. Doch diese Zahl soll sich nun verdoppeln, wie Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß mitteilte. Damit werden rund 80 Männer und Frauen des Bundesheeres die gesundheitsbehördlichen Aufgaben in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark übernehmen können. Zusätzlich soll aber auch die Zahl der Polizistinnen und Polizisten, die an den Übergängen die Grenzkontrollen machen, laut Landespolizeidirektion um 140 Personen erhöht werden.