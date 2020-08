Wenige Tage nach Tat in Libyen festgenommen

Hashem war noch vor dem Anschlag nach Libyen gereist, wo seine Familie herkommt. Er wurde wenige Tage nach der Tat in Tripolis festgenommen und im Juli 2017 nach Großbritannien ausgeliefert. Seither saß er in Untersuchungshaft. Die Eltern der Brüder waren in den 1990er-Jahren vor dem Regime von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi von Libyen nach Großbritannien geflohen. Die Geschwister wurden in Manchester geboren. Später kehrten Mitglieder der Familie wieder in ihre nordafrikanische Heimat zurück, unter ihnen auch Hashem.