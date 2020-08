Schwer verwundet, blutüberströmt und in Benzin getränkt schleppte sich eine als verschwunden gemeldete Katze jüngst wieder zurück in ihr Zuhause in Trumau im Bezirk Baden. Weil sich ähnliche Fälle dort heuer häuften, vermuten Tierschützer, dass ein Katzenhasser sein Unwesen treibt – auch die Polizei ermittelt jetzt!