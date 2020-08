Anwälte helfen bei der Bewältigung der Krise

Eine erste öffentliche Beratung fand Donnerstag in der Bauermühle in Mattersburg statt. „Wie kann eine Firma ihre Ansprüche geltend machen und bei wem?“, ist die wichtigste Überlebensfrage der Unternehmer in der Krise. Laut Anwalt Johannes Wutzlhofer könnte es eine Haftung der Vorstände & Co. geben: „Die Rechtfertigung der Aufsichtsräte, von Fälschungen nichts gewusst zu haben, ist zu wenig. Denn sie tragen Verantwortung.“ Dasselbe gelte für die Wirtschaftsprüfer.