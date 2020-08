Obwohl die Infektionszahlen hierzulande entgegen dem Bundestrend zurückgehen, ist die Lage angespannt. Denn nachdem ein Soldat in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg positiv getestet wurde, muss jetzt ein ganzer Heereszug in Isolation. Und just bevor am Wochenende der Ball in den Amateurligen wieder rollt, wurden bei einem Klub im Bezirk Bruck an der Leitha Fälle bekannt.