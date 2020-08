In der israelischen Küstenstadt Eilat sollen rund 30 Männer in einem Hotel eine 16-Jährige vergewaltigt haben. Es gibt erste Verhaftungen, von der furchtbaren Tat sollen auch Videoaufnahmen existieren. Die Berichte über den am Freitag vergangener Woche angezeigten Gruppenmissbrauch lösten in dem Land Zorn und Entsetzen aus - auch weil ein Verdächtiger aussagte, das Mädchen habe die Männer „herbeigerufen“.