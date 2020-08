In der höchsten Klasse der Motorrad-WM ist vor dem Großen Preis der Steiermark am Wochenende in Spielberg alles offen. Nach den vier bisherigen Rennen der Saison standen nicht weniger als neun verschiedene Piloten auf dem Podest, die MotoGP präsentiert sich damit als perfektes Gegenmodell zur nur selten gestörten Mercedes-Monokultur in der Formel 1. Ein entscheidender Faktor dabei: die Reifen. "Ich finde, die Reifen mischen diese WM stärker durch als es in der Vergangenheit der Fall war", so Spielberg-Sieger Andrea Dovizioso.