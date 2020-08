„Es war immer mein Ziel, ins Ausland zu wechseln. Ich bedanke mich beim LASK für die große Unterstützung und blicke mit Stolz auf die Erfolge zurück, die wir national und international gefeiert haben. Jetzt will ich in England voll angreifen“, meinte Frieser, der mit dem LASK zuletzt u.a. in der Europa League aufgezeigt hatte.