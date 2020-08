Nicht jedes Geschöpf leidet unter der Coronavirus-Pandemie, die die Welt noch immer in Atem hält: An der Adria werden immer öfter Delfine und Wale gesichtet, die sich bis in die Nähe der Küste wagen. So gelang einem Augenzeugen ein beeindruckendes Video von mehreren Delfinen, die vergnügt in Küstennähe herumtollen.