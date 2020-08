Hat Herzogin Kate ihre Schwägerin kalt im Regen stehen lassen? Das soll jedenfalls Meghans Meinung sein, wenn sie an die Gattin von Prinz William denkt. Wie Omid Scobie in seinem Buch „Finding Freedom“ schreibt, habe die Ex-Schauspielerin bei ihrem Eintritt ins britische Königshaus große Hoffnung darauf gesetzt, dass Kate sie unter ihre Fittiche nehmen werde. Doch in Wahrheit sei sie enttäuscht worden, denn von Kate sei nur wenig Hilfe in Fragen rund um das royale Leben gekommen.