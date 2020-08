„Anfang August haben wir die Informationen zur Abrechnung des Zweckzuschusses des Bundes erhalten, der auch die Kostenübernahme der Tests für 24-Stunden-Betreuungskräfte beinhaltet“, hieß es im Büro des Salzburger Soziallandesrats Heinrich Schellhorn (Grüne). Derzeit werde an der Abwicklung gearbeitet. Bereits Ende Juli hatten sich die Sozialreferenten der Länder darauf geeinigt, dass im Zuge eines Screenings jede Pflegekraft einmal monatlich getestet werden soll. Die Testkosten für 24-Stunden-Betreuerinnen sollen so lang refundiert werden, bis eben dieses geplante bundesweite Screeningprogramm umgesetzt ist, bei dem die Betreuerinnen dann regelmäßig an vorgegebenen Orten im Rahmen des Programms gratis getestet werden sollen.