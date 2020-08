Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen inklusive Lebenslauf und Textproben an Chefredakteur Claus Meinert und Chefin vom Dienst Dr. Jasmin Steiner entweder per E-Mail an claus.meinert@kronenzeitung.at und jasmin.steiner@kronenzeitung.at oder schriftlich an die „Tiroler Krone“, Schusterbergweg 86, 6020 Innsbruck. Die Bezahlung erfolgt laut Kollektivvertrag - mindestens 2.538, 07 Euro brutto/Monat, Erhöhung bei entsprechender Berufserfahrung und Qualifikation ist möglich.