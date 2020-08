Am Mittwoch erklärte Richard Lugner in einer ersten Videobotschaft an die „Krone“ (oben im Video), dass es ihm nach seinem Sturz in seiner Villa „noch nicht aufregend gut“ gehe, zeigte sich aber dennoch vorsichtig optimistisch, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Jetzt die Hiobsbotschaft: Wie Mörtel am Donnerstag erklärte, gab es erste Komplikationen.