Sie sind, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Munde: Smoothie Bowls - also dickflüssige Smoothies zum Löffeln, die in einer Schüssel serviert werden. Auf Instagram scheint der Hype rund um das gesunde Trend Food ungebrochen, auch wenn die Zubereitung der farbenprächtigen Schalen oft aufwändig erscheint. Genau hier setzt das Berliner Food-Start-up Wholey Organics an: Getreu dem Motto „Frozen is fresher“ haben vier junge Berliner Rezepturen für frische, hochwertige Bio-Bowls mit hohem Vitamin- sowie Mineralstoffgehalt entwickelt und bieten diese vorportioniert an. Unkompliziert und wirkungsvoll haben die drei fruchtigen Smoothie Bowls aus dem Tiefkühlregal in Deutschland bereits einen regelrechten Hype ausgelöst. Jetzt erobert das Trend Food auch Österreich und ist ab sofort exklusiv bei Spar, Interspar und Spar Gourmet erhältlich.