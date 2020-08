Barfuß in weglosem Gelände aufgefunden

Am Donnerstagvormittag starteten die Einsatzkräfte schließlich eine weitere Suchaktion. Auch der Polizeihubschrauber stand im Einsatz. Gegen 9 Uhr herrschte dann traurige Gewissheit: Der 36-Jährige wurde im Bereich der sogenannten Grünsteinscharte in einer Rinne tot aufgefunden. Laut „Krone“-Informationen war der Mann barfuß.