Kritik an Bonuszahlungen

Die Prämien bei der AUA sorgten in den vergangenen Tagen für Empörung. Die Lufthansa-Tochter hat 450 Millionen Euro an Steuergeld erhalten - davon 150 Millionen als „Geschenk“ und 300 Millionen als vom Staat besicherter Kredit, so Stöger. Trotzdem habe Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) „betteln“ müssen, damit der AUA-Vorstand auf seinen Bonus für 2019 verzichtet. „Es kann nicht sein, dass die Kundinnen und Kunden monatelang auf die Rückerstattung ihrer Tickets warten, während die Manager Boni bekommen“, meint Stöger.