Der Zusammenbruch der Commerzialbank Mattersburg hat den Fußballverein SV Mattersburg mit in die Pleite gerissen - und jetzt gibt es auch die ersten Folgeinsolvenzen! So musste etwa die Betreibergesellschaft des Mattersburger Pappelstadions samt Gastro-Betrieb Konkurs anmelden. Wie die Gläubigerschutzverbände am Donnerstag mitteilten, habe der Anwalt der „SVM Mattersburg Sportstätten Errichtungs- und Betriebs GesmbH“ das Konkursverfahren beantragt ...