Auch am Tag nach dem Vorfall waren unter anderem Brandermittler des Bundeskriminalamts samt Suchhund am Ort des Geschehens im Einsatz, wie die „Krone“ beobachten konnte. Was Stunden zuvor genau geschehen war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Laut ersten Erkenntnissen habe der Mann, der im Zuge der Löscharbeiten leblos gefunden wurde, das Feuer in der Garage mit großer Wahrscheinlichkeit selbst gelegt, so die Polizei.