Dass das nachts bunt beleuchtete Örtchen, das so gar nicht an die zweckmäßigen öffentlichen WCs in anderen Städten erinnert, von transparent auf intransparent wechseln kann, funktioniert dank „smartem“ Glas. Dabei handelt es sich um ein schaltbares Glas, das transparent ist, wenn kein Strom anliegt, und milchig wird, wenn der Strom eingeschaltet wird, was in diesem Fall beim Schließen der Tür passieren dürfte.