Warum das so ist, weiß Thomas Rücker, Mykologe im Haus der Natur. Wie gut die Pilzsaison wird, hängt nämlich von zwei Faktoren ab. „Zum einen dürfen die Frühjahrstemperaturen im März, April nicht zu tief sein“, weiß der Experte. Denn wenn es im Frühjahr mild ist, werden mehr Fruchtkörperanlagen gebildet. Und diese Anlagen sind ausschlaggebend dafür, wie viele Pilzblüten es geben wird. „Zum anderen entscheiden im Sommer die Niederschläge“, ergänzt Rücker. Wenn es so wie heuer - zusätzlich zu den milden Temperaturen im Frühling - dann im Sommer alle paar Tage einmal regnet, sind die Voraussetzungen also ideal für das Pilzwachstum.