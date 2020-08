Die „Müll-Hitliste“ 2019 nach Bundesländern

- 1.866 Tonnen in Niederösterreich (2,9 Millionen Euro Kosten)

- 1.342 Tonnen in der Steiermark (2 Millionen)

- 1.338 Tonnen in Salzburg (2,1 Millionen)

- 1.332 Tonnen in Tirol (2 Millionen)

- 1.299 Tonnen in Oberösterreich (2 Millionen)

- 768 Tonnen in Kärnten (1,2 Millionen)

- 420 Tonnen im Burgenland (652.000)

- 276 Tonnen in Vorarlberg (428.000)

- 46 Tonnen in Wien (71.000)