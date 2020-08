So manch ein „Krone“-Leser erinnert sich an die irre Fahrt eines Deutschen, der am Nationalfeiertag im Kokain-Rausch der Polizei auf der Tauernautobahn 101 Kilometer weit davon gerast ist. In Kärnten klickten die Handschellen. Sein Audi A3 wurde konfisziert. Doch was ist mit dem Auto passiert? Die „Krone“ fragte nach.