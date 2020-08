Unter den QAnon-Anhängern sind viele Trump-Unterstützer. Anhänger der Bewegung nahmen zuletzt auch an Protesten gegen die Corona-Restriktionen in den USA teil. Trump sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, er wisse nicht viel über QAnon. Doch habe er mitbekommen, dass die Anhänger der Bewegung „mich sehr mögen, was ich zu schätzen weiß“. Er habe gehört, „dass dies Leute sind, die unser Land lieben“, sagte der Präsident.