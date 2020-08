„Wenn ich Präsident werde, wird Koeman in der Saison 2021/22 auf keinen Fall Trainer bei Barca sein“, betont Font gegenüber dem Radiosender El Larguero. Und nennt auch seinen Wunschtrainer: das frühere Mittelfeld-Genie Xavi. „Xavi weiß, dass alle Puzzleteilchen im Klub zusammenpassen müssen“, so Font. „Die Führung entscheidet, wer das Team führt und in unserem Fall wäre er das!“