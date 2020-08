Lupus (2) ist sehr freundlich und etwas ungestüm. Der Schäferhund-Rüde möchte körperlich und geistig genug ausgelastet werden. Er wünscht sich ein ruhiges Zuhause ohne Kinder und Katzen bei Menschen, die ihm noch viel beibringen. Derzeit befindet sich Lupus auf einer privaten Pflegestelle, außerhalb von Wien (Bezirk Tulln). Bitte wenden Sie sich direkt per Mail an die Hundevergabe: hundevergabe@tierquartier.at. Wenn die Rahmenbedingungen passen, stellen wir den Kontakt zu seiner Pflegestelle her. Lupus Pflegefamilie spricht nur Englisch.