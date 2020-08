Für genauere Prognosen ist die Unsicherheit durch Corona noch zu groß, schreibt das Unternehmen - das weite Teile seiner Umsätze mit Airbus und Boeing macht - zum Halbjahresbericht. In der Ergebnisvorschau sind Wertberichtigungen wegen Covid-19 enthalten, aber auch Kosten für einen im zweiten Halbjahr wirksam werdenden Personalabbau. Weitere Details werden am Vormittag in einer Pressekonferenz erwartet. Vor allem im zweiten Quartal waren die Zahlen belastet. Bei allen Finanzkennzahlen kam es zu teils deutlichen Rückgängen, zumal in dieser Zeit 80 Prozent der weltweiten Flugzeugflotten über Monate am Boden blieben, Übernahmen von Neuflugzeugen verschoben wurden, Flugzeugneubestellungen blieben fast gänzlich aus. Auch der in chinesischem Besitz befindliche oberösterreichische Zulieferer musste seine Produktion an die gekürzte Produktion der Hauptkunden anpassen.