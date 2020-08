Beide Events werden in Flushing Meadows in New York ausgetragen - ohne Zuschauer und unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen. Die Spielerinnen und Spieler sowie ihre Begleiter werden in Hotels in Flughafennähe und auf der Tennis-Anlage isoliert und sollen engeren Kontakt nur mit anderen Menschen in dieser Blase haben. Auch die Spieler, die sich für ein privates Haus als Unterkunft entschieden haben, dürften keine Gäste, die nicht zur Blase gehören, empfangen.