Richtig, falsch oder in der Mitte?

Aufgewühlt, verängstigt, den Tränen nahe und dennoch glaubwürdig - so klang jene Frau am Telefon, deren Lebensgefährte derzeit im Asylheim Grassmayr in Innsbruck isoliert ist. Sie kontaktierte die „Tiroler Krone“, weil es ihre letzte Hoffnung sei. Ihr Lebensgefährte sei kerngesund, müsse aber dennoch mit den infizierten Bewohnern unter einem Dach ausharren. Infizierte und gesunde Menschen seien anfänglich sogar im gleichen Zimmer einquartiert gewesen. Dieselben Aussagen tätigte ein weiterer Bewohner gegenüber der Liste Fritz. Auch er betonte glaubwürdig: „Ich lebe in einem Raum mit einem Patienten.“ Diesen bedenklichen Schilderungen steht die Stellungnahme von TSD-Geschäftsführer Johann Aigner gegenüber. Er weist jede Kritik zurück. Die Gretchenfrage lautet nun wie so oft: Was ist wahr und was falsch? Rein analytisch betrachtet: Welchen Nutzen hätten die Bewohner, wenn sie sich unabhängig voneinander an ein Medium und eine politische Partei mit falschen Informationen wenden würden? Und würde andererseits die Tiroler Soziale Dienste GmbH tatsächlich öffentlich behaupten, dass alles in bester Ordnung sei, wenn es eigentlich gar nicht so ist? Gut, die einzelnen Punkte wurden zwar begründet, doch dabei ging man nicht sonderlich in die Tiefe. Aber dennoch: Würde die TSD wirklich derart reagieren? Das kleinste Übel, wie dieses Chaos begründbar sein könnte, ist, dass die Kommunikation innerhalb des Heimes lückenhaft ist. Sprich, dass die Bewohner, deren Muttersprache mehrheitlich nicht Deutsch ist, die erhaltenen Informationen nicht zur Gänze verstanden haben. Hoffen wir, dass es nur daran liegt ...