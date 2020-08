Cal Crutchlow schmerzt noch ein Kahnbein-Bruch. Dazu brach sich mit Andrea Dovizioso der Sieger des ersten Spielberg-Rennens am letzten Sonntag in der Vorbereitung das Schlüsselbein. Nicht zu vergessen Marc Márquez. Der Weltmeister ist nach zwei Operationen am Oberarm in der Steiermark der große Abwesende. Kaum ein Fahrer also, der aktuell kein Wehwehchen hat. Kein Wunder bei fast 1000 Stürzen pro WM-Saison in allen drei Klassen zusammen.