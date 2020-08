Die Familie aus der Steiermark, die ihren Urlaub im Bezirk Eferding verbrachte, ging am Mittwoch gegen 16 Uhr einkaufen. Die Mutter war dabei in Begleitung eines 23-Jährigen, so die Polizei. Ihre beiden Söhne (elf und zwölf) trugen im Kaufhaus nicht die vorgeschriebenen Schutzmasken. Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Eferding machte die Kinder auf die Maskenpflicht aufmerksam und packte sie deshalb kurz am Oberarm.