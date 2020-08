Selma Blair sagt ihrer lebensbedrohlichen Krankheit den Kampf an - und zwar mit sexy Fotos! Denn die Schauspielerin, die 2018 die Diagnose Multiple Sklerose bekommen hatte, will sich nicht unterkriegen lassen. Auf den Bildern, die am Rande eines Fotoshootings entstanden sind, zeigte sich die 48-Jährige nun schöner und verführerischer als je zuvor.