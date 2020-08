Der 44 Jahre alte Oppositionelle war gerade zu Recherchezwecken in Sibirien unterwegs. Auf dem Rückflug nach Moskau kam es dann zu dem Zwischenfall: Nawalny, der am Flughafen in Tomsk noch eine Tasse schwarzen Tee getrunken hatte, fühlte sich plötzlich unwohl und verlor das Bewusstsein. Die Maschine musste daraufhin in der sibirischen Großstadt Omsk zwischenlanden, damit Nawalny ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Nach Angaben seiner Sprecherin dürfte der Tee wohl vergiftet gewesen sein. Den Ärzten zufolge habe „die heiße Flüssigkeit das Gift schnell absorbiert“.