Play-off-Ergebnisse vom Mittwoch - Achtelfinale - „best of seven“

Eastern Conference (in Toronto)

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 3:5

Stand in der Serie - 3:2

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:1

Endstand - 4:1



Western Conference (in Edmonton)

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 7:1

Endstand - 4:1

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4

Stand in der Serie - 2:3