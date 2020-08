David Alaba (Bayern-Abwehrchef): „Wir wussten im Vorhinein, dass es kein einfaches Spiel ist, dass Lyon eine Mentalität auf den Platz bringt, die nicht immer sehr angenehm ist. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir unser Ziel und das Finale erreicht haben. Wir spielen ein Spiel mit hohem Risiko. Wir stehen sehr hoch. Immer jeden Ball zu verteidigen, ist nicht einfach. Wir haben es vorne wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das 1:0 war ein sehr, sehr wichtiges Tor für uns. Wir haben in keiner Sekunde an uns gezweifelt. Wir sind sehr, sehr selbstbewusst, so treten wir auch auf. Das sieht man an unserem Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir dagegenhalten können - körperlich und auch mental.“