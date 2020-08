Seit dem Gewinn der Trophäe 2013 standen die Bayern nicht mehr in einem Endspiel der Champions League. Nach dem 3:0 gegen Lyon ist nun sogar das Triple möglich. Der Vater des Erfolges ist Bayern-Trainer Hansi Flick. Er kann es nun am Sonntag gegen Paris Saint Germain sogar Jupp Heynckes gleichtun. Einen ganz besonderen Rekord hat der Kovac-Nachfolger aber schon am Mittwoch aufgestellt.