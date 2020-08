Perspektive ist schuld

Einsicht wegen Fotos mit missverständlicher Perspektive (Leute enger zusammen als in der Realität) zeigte man auch im Büro vom grünen Landesrat Stefan Kaineder. Ebenso wegen eines in Corona-Zeiten recht unpassenden Archivfotos im Team von Gesundheitsreferentin Christine Haberlander, ÖVP. Apropos ÖVP, wo LH Thomas Stelzer an einem nur scheinbar dichtgedrängten Jausentisch saß. Dort heißt es: „Bürgernähe ist in Corona-Zeiten eine Herausforderung - in der Politik genauso wie in jedem anderen Beruf oder Geschäftsbeziehung. Aber natürlich ist es auch Aufgabe der Politik, Bürgernähe zu ermöglichen. Das tun wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.“